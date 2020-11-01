Турецкая компания OTOKAR планирует локализовать производство бронетехники в Казахстане

Боевая бронированная машина ARMA 8x8 производства компании OTOKAR, одного из ведущих мировых производителей военной техники, успешно завершила, длившуюся 6 месяцев, опытно-войсковую эксплуатацию (ОВЭ) в Казахстане.

Согласно спидометру, мы проехали по Казахстану 17733 километров. Половину этого пути по асфальту, половину по бездорожью, – рассказал член правления Otokar Central Asia, дочерней компании OTOKAR, учрежденного в Казахстане, Уфук Айбар.

Он отметил, что во время испытаний боевая машина ARMA 8x8 эксплуатировалась военнослужащими казахстанской армии в мероприятиях, проводимых в 3-х различных региональных командованиях, тремя различными комиссиями и показала превосходные результаты в части надежности и эффективности.

Все время эксплуатации машиной управлял казахстанский экипаж, который мы обучили, и не было допущено ни одной серьезной поломки, – отметил он.

ARMA 8х8 с двигателем 600 л.с., автоматической коробкой передач и системой подвески с прочными винтовыми пружинами, при максимальной массе в 30 тонн способна развивать скорость в 105 км/ч, в воде до 9,5 км/ч. Модуль NEFER был специально разработан для совместного использования с советской 30-мм пушкой 2А42, имеющейся на вооружении в казахстанской армии. Также у ARMA есть зимний комплект, обеспечивающий безотказную работу в экстремально холодных погодных условиях Казахстана.

Машина, сертифицированная согласно стандартам НАТО, как обладающая самым высоким уровнем противоминной/баллистической защиты в своей категории, имеет системы кондиционирования/обогрева воздуха и РXБЗ защиты с внутренним давлением, не требующей использования противогазов, а также автоматическую систему пожаротушения для боевого и моторного отсеков. Экипаж состоит из 11 человек (3 + 8).

ARMA 8x8 может продолжать бой, даже если противник повреждает подсистемы в боевых условиях. Машина и без 3 колес не теряет мобильность, а также позволяeт заменять в полевых условиях всю силовую группу на новую примерно за 1 час.

Конструкция адаптирует машину под различные задачи путем установления различных боевых модулей с вооружением от пулеметов калибра 7,62 мм до орудий калибра 105 мм.

Принципиальные отличия турецкой техники, помимо более мощного двигателя - наличие опыта реального боевого применения, а также плавучесть бронемашины, которая позволяет пересекать водные препятствия или выходить на береговую линию при высадке с десантного корабля. Это и было продемонстрировано при испытаниях в Каспийском море, когда помимо скорости в воде в 9.5 км/ч машина показала превосходную маневренность. Еще одним важным преимуществом является налаженное серийное производство. ARMA 8x8 эксплуатируется в разных регионах, таких как Ближний Восток и Африка.

Зарубежные военные эксперты сходятся во мнении, что ARMA 8х8 является одной из лучших машин в своем классе в мире, свидетельством чему является победа OTOKAR в конкурсе на поставку техники, проведенном ОАЭ, в котором принимали участие все ведущие мировые производители техники такого класса, включая компании из США, Италии, Франции, Финляндии. Результатом стала локализация производства и создание совместного предприятия в ОАЭ. Этот опыт компания планирует использовать и в Казахстане.

Так как все авторские права составных частей и подсистем машины ARMA принадлежат нам, то мы с легкостью можем привлекать к их изготовлению местных производителей и планируем активно сотрудничать в этой части с промышленностью и бизнесом Казахстана. Как результат – не только наш завод здесь появится, вокруг него будет создан кластер из местных производителей. Или, иначе говоря, своего рода центр оборонной промышленности, - уточнил Уфук Айбар.

Первый шаг на пути локализации уже сделан – необитаемый боевый модуль машины NEFER , будет серийно производить компания Kazakhstan Aselsan Engineering. По словам г-на Айбара ведутся переговоры с еще несколькими потенциальными казахстанскими поставщиками.