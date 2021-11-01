"Звал "раз на раз" – в Алматы сняли на видео конфликт с полицейскими

Житель Алматинской области снял на видео конфликт с сотрудниками полиции Алматы, передает Zakon.kz.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сотрудник полиции звал "раз на раз", – подписал он ролик.

По словам автора видео, инцидент произошел на авторынке "Жибек жолы" в Алматы.

Сотрудники (полиции на служебном авто. – Прим. ред.) меня поджали. Было мелкое касание автомобилями. Мы должны были отъехать и поговорить, – рассказал мужчина.

В это время, по словам жителя Алматинской области, полицейские стали конфликтовать с гражданскими, а мужчина начал записывать это на видео.

После чего они меня скрутили без каких-либо оснований, предупреждений, отобрали мой телефон, силой посадили в свою машину. Но они не знали, что у меня есть еще два телефона, – уточнил он.

По его словам, он записал разговор, который состоялся с полицейскими в машине, от начала до конца. На видео один из сотрудников позвал жителя Алматинской области раз на раз, при этом использовал ненормативную лексику.

Инцидент прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Данный факт 29 октября зарегистрирован нами в Департаменте полиции города Алматы. Исследованием обстоятельств занимаются сотрудники Управления собственной безопасности Департамента полиции. Видеозаписи приобщены к материалам проводимой проверки, – оставил он комментарий под видеороликом.

Редакция Zakon.kz обратилась в ДП Алматы по поводу результатов служебной проверки.

По данному факту Управление собственной безопасности ДП провело служебную проверку. 30 октября решением дисциплинарной комиссии участковый инспектор за грубость и действия, дискредитирующие органы внутренних дел, уволен из ОВД. пресс-служба ДП Алматы

Также в ведомстве уточнили, что руководители указанного инспектора получили дисциплинарные взыскания.