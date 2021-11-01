Число умерших от COVID-19 в мире превысило пять миллионов

Общее число жертв пандемии коронавируса в мире превысило пять миллионов, сообщает Zakon.kz.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире на сегодня болеют COVID-19 более 246 млн человек. По сведениям к утру 1 ноября, число летальных исходов в результате заболевания достигло 5 000 425.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тыс.

От последствий коронавируса в стране скончались более 745 тыс. граждан. Вторую позицию в антирейтинге университета Хопкинса занимает Соединенное Королевство, где число жертв пандемии COVID-19 достигло 141 тыс., а вирус выявили у девяти миллионов жителей.