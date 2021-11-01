Взятую напрокат машину преступник продал почти за 3 млн тенге

В Алматинской области полицейские задержали мужчину, который взял автомобиль напрокат и продал его за 2 млн 800 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

30 октября текущего года в дежурную часть Карасайского РУП обратился 25-летний житель города Алматы. Он сообщил, что неизвестный взял у него автомобиль, пообещав за каждый день пользования платить по 25 тыс. тенге. Получив машину, мужчина скрылся.

В результате принятых мер, при активном содействии потерпевшего, установлен и задержан 24-летний житель Кызылординской области, который к моменту задержания арендованную машину успел продать в городе Каскелен за 2 млн 800 тыс. тенге. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Машина возвращена законному владельцу, подозреваемый до решения вопроса об избрании меры пресечения в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

Как показала проверка по учетам, он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, т.к. несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества. Отсидев в местах лишения свободы назначенный срок, подозреваемое лицо вновь совершило преступление. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев