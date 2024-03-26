Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акмолинец отдал более трех миллионов тенге за несуществующую машину

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:21 Фото: polisia.kz
23 марта 31-летний акмолинец обратился в полицию с заявлением о том, что малознакомый мужчина пообещал ему пригнать автомобиль из-за рубежа за 3 млн 800 тыс. тенге, но так и не выполнил обещания, сообщает Zakon.kz.

По его словам, случайный знакомый предложил ему пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной цены и через WhatsApp прислал фото автомашины.

"После получения денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшим. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы, который дал признательные показания и сообщил, что денежные средства заявителя он потратил на личные нужды".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отделом полиции по факту мошенничества начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, кто чаще всего становится жертвой мошенников в Казахстане.

Читайте также

пожар
Пассажирский автобус сгорел на оживленном перекрестке в Таразе
Что известно о жестоком убийстве 18-летней студентки в Конаеве
Что известно о жестоком убийстве 18-летней студентки в Конаеве
Смертельное ДТП с автобусом, суд, Алматы
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: что зафиксировали камеры
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: