Акмолинец отдал более трех миллионов тенге за несуществующую машину

23 марта 31-летний акмолинец обратился в полицию с заявлением о том, что малознакомый мужчина пообещал ему пригнать автомобиль из-за рубежа за 3 млн 800 тыс. тенге, но так и не выполнил обещания, сообщает Zakon.kz.

По его словам, случайный знакомый предложил ему пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной цены и через WhatsApp прислал фото автомашины.

"После получения денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшим. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы, который дал признательные показания и сообщил, что денежные средства заявителя он потратил на личные нужды". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отделом полиции по факту мошенничества начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, кто чаще всего становится жертвой мошенников в Казахстане.