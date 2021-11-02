Похудел на 20 килограммов - девушка Саакашвили расказала о его состоянии

Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что он сильно похудел из-за голодовки в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько

По поводу позиции Украины в отношении Саакашвили, Ясько заявила, что Киев считает, что он должен вернуться на Украину как гражданин этой страны.

Саакашвили голодает в тюрьме уже 32 дня в знак протеста. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.