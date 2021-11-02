Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

2 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 ноября 2021 года. Продолжается спад числа зараженных почти по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем выявлено на 214 новых случаев COVID-19 меньше. В Алматы количество заболевших уменьшилось на 61, в Костанайской области на 36, в ВКО - на 31 случай, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 145,
  • в городе Алматы – 145,
  • в городе Шымкент – 19,
  • в Акмолинской области – 118,
  • в Актюбинской области – 10,
  • в Алматинской области – 89,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 64,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 131,
  • в Костанайской области – 79,
  • в Кызылординской области – 15,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 168,
  • в СКО – 137,
  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 941 793 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 140,
  • в городе Алматы – 127,
  • в городе Шымкент – 13,
  • в Акмолинской области – 126,
  • в Актюбинской области – 41,
  • в Алматинской области – 118,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 263,
  • в Жамбылской области – 7,
  • в ЗКО – 215,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 79,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангистауской области – 109,
  • в Павлодарской области – 262,
  • в СКО – 119,
  • в Туркестанской области – 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 889 558 человек.



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