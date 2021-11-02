Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 ноября 2021 года. Продолжается спад числа зараженных почти по всем регионам страны. По сравнению с предыдущим днем выявлено на 214 новых случаев COVID-19 меньше. В Алматы количество заболевших уменьшилось на 61, в Костанайской области на 36, в ВКО - на 31 случай, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 145,

в городе Алматы – 145,

в городе Шымкент – 19,

в Акмолинской области – 118,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 64,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 131,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 137,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 941 793 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 140,

в городе Алматы – 127,

в городе Шымкент – 13,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 118,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 263,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 215,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 109,

в Павлодарской области – 262,

в СКО – 119,

в Туркестанской области – 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 889 558 человек.



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