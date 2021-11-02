Еще 25 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане

2 ноября 2021, 08:59
Фото: Zakon.kz

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 ноября 2021года, сообщает Zakon.kz.

На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 45 777 человек (–40 102 + и 5 675 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 268 пациентов, на амбулаторном уровне – 37 509 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 540 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 ноября 2021 года

31.10.2021 г. зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 25 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 79659, летальных случаев - 5042, выздоровевших - 68942.


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