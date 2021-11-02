Казахстанский борец претендует на "бронзу" мирового первенства

2 ноября казахстанский борец греко-римского стиля Арслан Абдурахманов выйдет на ковер молодежного чемпионата мира в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец будет бороться за третье место в весовой категории до 55 кг. Его соперники в поединке за "бронзу" – победитель схватки Байрам Син (Албания) и Адема Бурак Узуна (Турция).

Арслан Абдурахманов хорошо начал данные соревнования, одержав на старте две победы подряд. В 1/8 финала он обыграл Дениса Красимирова Демирова из Болгарии – 6:0, в четвертьфинале победил кыргызского борца Акыйката Кулжигит Уулу – 3:1.

К сожалению, на стадии полуфинала Арслан уступил российскому спортсмену Мавлуду Ризванову – 4:13.

Куандык Шынасилов