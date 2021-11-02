В Кызылорде прошла спецоперация

В Кызылорде сотрудники полиции провели спецоперацию, в ходе которой накрыли наркопритон, передает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий 26 октября сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержали 68-летнего жителя города и его трех подельников за организацию притона для употребления смертоносного дурмана, – говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что подозреваемый изготавливал наркотическое средство "экстракционный опий", применяемое внутривенными инъекциями. В его доме собирались наркозависимые лица. При осмотре жилья были изъяты вещественные доказательства: шприцы, посуда и вещества для изготовления наркотиков.

Задержанный полностью признался в содеянном.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 302 УК РК "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он водворен в изолятор временного содержания, – отмечается в информации.