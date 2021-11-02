Об итогах работы в сфере защиты прав потребителей рассказали в АРРФР

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) рассказали об итогах работы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в сентябре 2021 года.

В сентябре 2021 года агентством рассмотрено 1357 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД). пресс-служба АРРФР РК

Наибольшая доля обращений - 56,5% - пришлась на банковский сектор.

В отношении субъектов финансового рынка были применены четыре рекомендательные меры надзорного реагирования, восемь письменных предписаний и 17 административных взысканий по 25 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 7,53 млн тенге. пресс-служба АРРФР РК

Также продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов. В рамках ее первой части, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы с 2004 по 2009 годы, банками на 1 октября 2021 года одобрено 29 669 заявок на рефинансирование на сумму 190,5 млрд тенге, рефинансировано 28 667 займов на сумму 178,3 млрд тенге.

В рамках второй части Программы проведена конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 1 января 2016 года. Всего конвертировано 27 202 валютных ипотечных займов на 222,6 млрд тенге.

В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию ипотечным заемщикам дополнительной помощи в виде уменьшения задолженности и установления льготных графиков погашения. Дополнительная помощь оказана

6,2 тыс. заемщикам на сумму 30,7 млрд тенге.

Рефинансирование ипотечных займов осуществляется 18 банками и тремя ипотечными организациями.

Более подробную информацию можно получить на сайте АРРФР РК.