"Грани": вопрос питьевой воды в Казахстане – дело труба

Важной темой последнего выпуска аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия стало обеспечение водой казахстанских сел. На бумаге проблем с водными ресурсами не наблюдается, а вот на деле – все совсем иначе, передает Zakon.kz.

Государственные программы должны были охватить все села страны, раз и навсегда решая больной водный вопрос для миллионов человек. Однако многие жители сельских населенных пунктов до сих пор, чтобы доставить живительную влагу, пользуются канистрами и флягами. На деле – то коммуникации не доходят до сел, то воду по ним забудут пустить, то она течет, но грязная. Бывает и так, что совсем новый водопровод быстро ломается. Одним словом – дело труба.

Проблемы с водой есть едва ли не в каждом регионе страны, и дело с мертвой точки так и не двигается. Вода есть, но только в отчетах чиновников, говорят жители Майского района Павлодарской области. Их новый водопровод обошелся в 5 млрд тенге. По официальным данным, 15 сел получили доступ к чистой воде, и людям радоваться надо. Вот только радоваться нечему.

Вы видели эту воду? Она желтая. Ее пить невозможно. Они построили, лишь бы деньги освоить, – возмущается житель села Коктобе Мейрамбек Смаилов.

А жителей села Акжол аким и вовсе убеждал, что пить воду из арыка полезно для здоровья.

В арыке и туши скота лежат, и собак. У всех детей в нашем селе есть кишечные черви, – рассказывает жительница села Акжол Молдир Сатыбай.

Заявления акима повергли сельчан в шок. Они предложили главе округа лично попробовать, по его же словам, богатую минералами прозрачную воду, которую они пьют уже 30 лет. Эта вода, как сказал аким, из истоков идет чистой, но по пути она немного загрязняется. И даже заподозрил, что жители специально загрязнили воду.

В селе Теке фильтруют мутную жижу через марлю, а ведь трубы к селу протянуты, но в них вместо коммунальных благ гуляет ветер. При этом подрядчик сдал треть объема работ два года назад. Удивительно, но объект чиновники приняли.

Округ относился тогда к городу Кентау. Мы только через три месяца узнали, что Кентауский отдел коммунального хозяйства и ЖКХ принял такой недостроенный объект. В итоге по документам у нас есть водопровод, а фактически – сидим без воды, – пояснил аким Ушкайыкского сельского округа Нурали Алмерденов.

По словам внештатного советника министра индустрии и инфраструктурного развития РК Булата Касымова, акимы лоббируют те или иные объекты.

К сожалению, чиновники отделов управления ЖКХ на местах не обладают должными компетенциями. Они начинают формировать техзадание, просто высасывая его из пальца. А хуже всего – с ними договариваются ушлые предприниматели-поставщики и начинают точить документацию под себя. Тендер выигрывает не самый лучший генподрядчик. Что он делает? Он начинает максимально экономить. Там тоже есть кулуарная договоренность, есть определенный откат, – объясняет Касымов.

Сомнения вызывают и отчеты чиновников, по которым больше 90% казахстанцев имеют доступ к чистой воде.

Практически все объекты, на которых я был, не работают, – дополнил Касымов.

Куда утекли деньги на водопровод, гадают и в селе Аккайын, что в 25 километрах от столицы. Проект заморозили, а старая система была построена почти 55 лет назад.

В студию проекта "Грани", чтобы обсудить непростой водный вопрос, пригласили депутата Мажилиса Айкына Конурова.

В целом, картина для нас не нова. Это мы проверили регионы, на красном автобусе объездили села, жители которых обратились к нам. 80% обращений касаются проблемы водоснабжения. Люди боятся говорить об этом, потому что местные власти фактически запугивают их. Местные власти боятся огласки этой проблемы. Если загонять болезнь вглубь, это впоследствии может привести к социальному взрыву, расколу в обществе. Задача на сегодняшний день – системно решить эту проблему. Ее озвучил и глава государства в Послании народу Казахстана, – отмечает Конуров.

Согласно официальным данным, около двух тысяч казахстанских сел не имеют доступа к питьевой воде. Однако депутат объяснил, почему не всегда доверяет такой информации:

Мы знаем, как формируется эта статистика. Местные исполнительные власти, освоив деньги, подают наверх информацию о том, что все нормально, деньги освоены, вода есть. Но на самом деле, при выезде на проверочные мероприятия, выясняется, что часть села или все село не имеет воды вообще. Поэтому, я думаю, что при привлечении общественников, активистов этих сел, можно представить реальную картину. Этой работой мы занимались летом. Она привела к созданию интерактивной карты, где каждый казахстанец может подать информацию об обеспечении водой своего села.

Дальше, как говорит Конуров, необходимо требовать выделения бюджетных средств на исправление ситуации.

Государство должно обеспечить наших граждан чистой питьевой водой. Если это было сделано некорректно, государству необходимо это исправить за счет бюджетных денег, – заявил мажилисмен.

Одной из причин, почему проблема водоснабжения все еще присутствует, депутат называет коррупцию.

Также неправильное планирование, бюрократизм – все это вкупе приводит к тому, что проблема не решается. Государство выделяет огромные средства. С учетом искаженной статистики, старая система должна уступить общественному контролю, – поясняет Конуров.

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