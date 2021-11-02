Концепцию развития системы управления водными ресурсами разработали в РК

Комитет по водным ресурсам Минэкологии разработал проект Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2021-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Основная цель концепции – решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны для здоровья и благополучия граждан республики, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

Концепция будет служить основой для улучшения практики интегрированного управления водными ресурсами и реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, направленной на достижение целей, задач и подходов, определенных Национальным планом развития страны до 2025 года и Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, – указывают разработчики.

В документе представлен обзор текущей ситуации, обозначены проблемы, а также видение развития системы управления водными ресурсами.

Сложившаяся ситуация в системе управления водными ресурсами требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства за счет внедрения интегрированного подхода, при котором управление водными ресурсами является целостным на всех уровнях, – говорится в документе.

Как отмечается, новая водная парадигма в экономически развитых странах наряду с "управлением ресурсом" предполагает "управление спросом" на воду, а именно использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же нужд путем водосбережения и повышения эффективности водопользования.

Практика управления спросом включает материальные стимулы водосбережения, передовые технологии, общественное обучение, что побуждает к инновациям, приводящим к повышению эффективности, водосбережению и повторному использованию воды.

Водные ресурсы рассматриваются (и управляются) в единстве с другими компонентами экосистем, поддерживая целостность всей водной экосистемы.

Экологические аспекты управления водными ресурсами реализуются в двух направлениях: предотвращение вредного воздействия вод (наводнения, затопления) и соблюдение требований природы к воде.

Основные выгодополучатели для целей и задач концепции – население, окружающая среда и экономика страны.

С учетом анализа текущей ситуации и мирового опыта предполагается реализация следующих задач по трем направлениям:

1. Совершенствование системы управления водными ресурсами путем:

оценки и прогноза водно-ресурсного потенциала Казахстана (объема, режима, качества) с учетом изменений климата и хозяйственной деятельности;

обеспечения защиты интересов Казахстана при использовании трансграничных водотоков совершенствованием межгосударственных водных отношений;

рассмотрения вариантов увеличения водных ресурсов в вододефицитных бассейнах рек, в том числе за счет их межбассейновой переброски;

совершенствования водного законодательства в соответствии с современными правовыми, экономическими, а также экологическими отношениями в стране, нормами международных договоров в области использования и охраны водных ресурсов;

создания на базе КазНИИ водного хозяйства научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства, с приданием ему приоритетного права на проведение научно-исследовательских, изыскательские, проектных и конструкторских работ в водной сфере;

создания системы информационно-аналитического обеспечения управления водными ресурсами;

повышение роли Бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов в управлении водными ресурсами с улучшением их материально-технического оснащения;

качественного улучшения системы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере водного хозяйства;

цифровизации и автоматизации процессов по мониторингу, учету и распределению воды;

исследований в области альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.

2. Управление спросом для устойчивого развития путем:

придания приоритета повышению эффективности использования воды и водосбережения;

восстановления и развития водохозяйственной инфраструктуры в соответствии с требованиями технической безопасности, а также для минимизации потерь воды;

пересмотра лимитов водопользования и норм водопотребления для приближения фактического спроса на воду к нормативному;

развития мер экономического стимулирования водосбережения путем совершенствования механизмов субсидирования, расчетов ставок платы за водные ресурсы и методов формирования тарифов на услуги по подаче воды;

водообеспечения природных объектов на основе нормирования экологического спроса на водные ресурсы.

Развитие системы управления водными ресурсами должно основываться на следующих принципах:

водный бассейн необходимо рассматривать как единый объект, управление водными ресурсами и охрану поверхностных вод строить по бассейновому принципу; приоритетность питьевого водоснабжения и экологических попусков перед производственным и сельскохозяйственным водопотреблением; установление лимитов на водопотребление исходя из принципов экологической составляющей стока; системы водоснабжения должны основываться на использовании современных технологий водоподготовки, комплексном использовании водных ресурсов, обеспечивать сокращение потерь воды при транспортировке к потребителю; экономической основой водообеспечения должна быть государственная собственность на водные ресурсы; основой устойчивого развития водного сектора должно стать участие водопотребителей (населения) в возмещении затрат на эксплуатацию и содержание водохозяйственных объектов; обязательная платность специального водопользования.

Ожидаемые результаты от реализации концепции:

оценка ресурсов поверхностных вод с учетом изменений климата и антропогенных нагрузок – в течение 2021-2025 годов;

обновление одного и подписание двух соглашений в сфере использования и охраны трансграничных рек – к 2023 году;

разработка потенциальных направлений межбассейновых трасс переброски речного стока и подземных вод – в 2024 году;

разработка нового Водного кодекса – в 2023 году;

создание научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства – в 2022 году;

создание информационной системы оценки ресурсов речного стока с применением технологии компьютерного моделирования – в 2025 году;

разработка новых лимитов водопользования – в 2023 году.

Кроме того, разработан план действий по реализации концепции.

Документы размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 ноября.