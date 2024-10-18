Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане

Правительство постановлением от 28 августа 2024 года утвердило в новой редакции Концепцию развития системы управления водными ресурсами РК на 2024 - 2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что современное потребление и использование водных ресурсов часто являются неустойчивыми и нерациональными, что приводит к их избыточному использованию, загрязнению и истощению.

Ситуация осложняется влиянием глобального изменения климата, которое приводит к засухам и наводнениям, ухудшению качества воды и доступности безопасной питьевой воды.

Эффективное управление водными ресурсами является ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, а также водной, продовольственной и энергетической безопасности путем поддержания водного баланса для удовлетворения потребности в воде всех водопользователей и водопотребителей.

В Концепции выделены следующие основные проблемы водной отрасли:

Нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов

Устаревшая водохозяйственная инфраструктура

Отсутствие должного информационно-аналитического обеспечения и мониторинга системы управления водными ресурсами

Ухудшение экологической обстановки с учетом климатических изменений и антропогенной нагрузки

Зависимость от трансграничных рек

Несовершенство научно-методологического и кадрового обеспечения

Несовершенство институциональной среды и законодательной базы

Основными векторами развития водной отрасли в РК являются создание условий для удовлетворения растущих потребностей в воде со стороны населения, окружающей среды и отраслей экономики, обеспечение эффективного управления водными ресурсами в условиях глобального изменения климата.

В результате реализации Концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Внедряемые цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере управления водными ресурсами позволят автоматизировать централизованный сбор, хранение и анализ данных, что обеспечит более эффективную систему управления и контроля.

Основные принципы реализации Концепции:

принцип человекоцентричности – при принятии какого-либо решения на первом месте становится человек, его интересы;

– при принятии какого-либо решения на первом месте становится человек, его интересы; принцип прозрачности (открытости) – обязательное опубликование информации о реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, за исключением информации, относящейся к государственным секретам;

– обязательное опубликование информации о реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, за исключением информации, относящейся к государственным секретам; принцип результативности и эффективности – достижение целей, задач и показателей результатов с наименьшими затратами ресурсов, основанное на глубоком анализе текущей ситуации;

– достижение целей, задач и показателей результатов с наименьшими затратами ресурсов, основанное на глубоком анализе текущей ситуации; принцип единства и целостности – единство законодательства в сфере водных ресурсов, принципов организации и функционирования системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, порядка осуществления процесса управления водными ресурсами;

– единство законодательства в сфере водных ресурсов, принципов организации и функционирования системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, порядка осуществления процесса управления водными ресурсами; принцип достоверности и реалистичности – обоснованная возможность достижения целей, показателей результатов, установленных данной Концепцией;

– обоснованная возможность достижения целей, показателей результатов, установленных данной Концепцией; принцип ресурсной обеспеченности – определение источников и объемов финансирования, людских, других материальных и нематериальных ресурсов для достижения поставленных целей и задач;

– определение источников и объемов финансирования, людских, других материальных и нематериальных ресурсов для достижения поставленных целей и задач; принцип ответственности – ответственность исполнителей (участников) процесса развития системы управления водными ресурсами РК за неэффективное, некачественное решение задач и недостижение ожидаемых результатов в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РК.

Концепция будет реализована по следующим направлениям:

повышение эффективности использования водных ресурсов;

модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры;

совершенствование информационно-аналитического обеспечения системы управления водными ресурсами;

улучшение экологической обстановки и адаптация к изменению климата;

развитие трансграничного сотрудничества;

совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения;

совершенствование институциональной среды и законодательной базы.

В частности, планируется строительство 42 и реконструкция 37 водохранилищ. Модернизация и оцифровка не менее 3500 км оросительных каналов. Инвентаризация водопойных сооружений на пастбищных угодьях. Реконструкция и строительство водопойных сооружений на пастбищных угодьях. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы 14450 километров оросительных каналов. Реконструкция и модернизация канала имени Каныша Сатпаева.

Кроме того, будут проведены исследования на предмет обоснованности, экономической целесообразности и выбора приемлемого проекта по обеспечению водой Астаны, в том числе создание резервного источника питьевой воды.

Ряд мер направят на повышение уровня материально-технической оснащенности РГП на ПХВ "Казводхоз".

В рамках цифровизации отрасли планируется:

Создание единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, которое включает в себя информацию о состоянии и количестве водных ресурсов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в рамках развития интерактивной геоинформационной платформы по водным ресурсам Республики Казахстан hydro.gov.kz.

Цифровизация и автоматизация водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах, а также процессов учета, контроля и мониторинга водных ресурсов на гидротехнических сооружениях.

Развитие цифрового геосервиса flood.gharysh.kz для моделирования и прогноза паводков.

Развитие цифровой платформы по водопотреблению на основе данных дистанционного зондирования Земли и полевой верификации HydroSpace.

Разработка электронных карт (схем) движения паводковых вод и рисков для населенных пунктов.

Для улучшения экологической ситуации и качества воды водных объектов предусмотрены меры:

Проведение очистки водных объектов.

Реализация комплекса мер по восстановлению Северного Аральского моря.

Принятие мер по сохранению Кокаральской дамбы и восстановлению дельты реки Сырдарья.

Проведение комплексного исследования по Каспийскому морю.

Поддержание уровня озера Балхаш на уровне 341 м. по Балтийской системе.

Проведение природоохранных попусков.

Содействие реабилитации рек.

Проведение инвентаризации источников загрязнения водных объектов.

Ожидаемые результаты реализации Концепции:

Обеспечение водными ресурсами населения и отраслей национальной экономики – 100%.

Минимизация негативных последствий от опасных явлений гидрологического характера (паводки, наводнения, засухи).

Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни.

Целевые индикаторы достигнут следующих показателей к 2030 году:

Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии составит 2192 млн кубометров/год.

Уровень повторного использования воды в отраслях экономики повысится с 17 до 28%

Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам снизится с 50 до 25%

Охват водохозяйственной системы цифровыми технологиями вырастет до 40%

Объем притока в озеро Балхаш составит не менее 12 км3/год

Объем Северного Аральского моря увеличится с 20 до 27 км3

Уменьшится количество бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин с 2256 до 2000 единиц

Постановление введено в действие с 28 августа 2024 года.

Мы сообщали, что премьер-министр поручил правительству обеспечить четкую координацию действий по водообеспечению регионов.

Также мы рассказывали, что в Казахстане за нарушение водного законодательства возбуждено более 250 дел.