Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане
В документе отмечается, что современное потребление и использование водных ресурсов часто являются неустойчивыми и нерациональными, что приводит к их избыточному использованию, загрязнению и истощению.
Ситуация осложняется влиянием глобального изменения климата, которое приводит к засухам и наводнениям, ухудшению качества воды и доступности безопасной питьевой воды.
Эффективное управление водными ресурсами является ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, а также водной, продовольственной и энергетической безопасности путем поддержания водного баланса для удовлетворения потребности в воде всех водопользователей и водопотребителей.
В Концепции выделены следующие основные проблемы водной отрасли:
- Нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов
- Устаревшая водохозяйственная инфраструктура
- Отсутствие должного информационно-аналитического обеспечения и мониторинга системы управления водными ресурсами
- Ухудшение экологической обстановки с учетом климатических изменений и антропогенной нагрузки
- Зависимость от трансграничных рек
- Несовершенство научно-методологического и кадрового обеспечения
- Несовершенство институциональной среды и законодательной базы
Основными векторами развития водной отрасли в РК являются создание условий для удовлетворения растущих потребностей в воде со стороны населения, окружающей среды и отраслей экономики, обеспечение эффективного управления водными ресурсами в условиях глобального изменения климата.
В результате реализации Концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Внедряемые цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере управления водными ресурсами позволят автоматизировать централизованный сбор, хранение и анализ данных, что обеспечит более эффективную систему управления и контроля.
Основные принципы реализации Концепции:
- принцип человекоцентричности – при принятии какого-либо решения на первом месте становится человек, его интересы;
- принцип прозрачности (открытости) – обязательное опубликование информации о реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, за исключением информации, относящейся к государственным секретам;
- принцип результативности и эффективности – достижение целей, задач и показателей результатов с наименьшими затратами ресурсов, основанное на глубоком анализе текущей ситуации;
- принцип единства и целостности – единство законодательства в сфере водных ресурсов, принципов организации и функционирования системы управления водными ресурсами Республики Казахстан, порядка осуществления процесса управления водными ресурсами;
- принцип достоверности и реалистичности – обоснованная возможность достижения целей, показателей результатов, установленных данной Концепцией;
- принцип ресурсной обеспеченности – определение источников и объемов финансирования, людских, других материальных и нематериальных ресурсов для достижения поставленных целей и задач;
- принцип ответственности – ответственность исполнителей (участников) процесса развития системы управления водными ресурсами РК за неэффективное, некачественное решение задач и недостижение ожидаемых результатов в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РК.
Концепция будет реализована по следующим направлениям:
- повышение эффективности использования водных ресурсов;
- модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры;
- совершенствование информационно-аналитического обеспечения системы управления водными ресурсами;
- улучшение экологической обстановки и адаптация к изменению климата;
- развитие трансграничного сотрудничества;
- совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения;
- совершенствование институциональной среды и законодательной базы.
В частности, планируется строительство 42 и реконструкция 37 водохранилищ. Модернизация и оцифровка не менее 3500 км оросительных каналов. Инвентаризация водопойных сооружений на пастбищных угодьях. Реконструкция и строительство водопойных сооружений на пастбищных угодьях. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы 14450 километров оросительных каналов. Реконструкция и модернизация канала имени Каныша Сатпаева.
Кроме того, будут проведены исследования на предмет обоснованности, экономической целесообразности и выбора приемлемого проекта по обеспечению водой Астаны, в том числе создание резервного источника питьевой воды.
Ряд мер направят на повышение уровня материально-технической оснащенности РГП на ПХВ "Казводхоз".
В рамках цифровизации отрасли планируется:
- Создание единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, которое включает в себя информацию о состоянии и количестве водных ресурсов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в рамках развития интерактивной геоинформационной платформы по водным ресурсам Республики Казахстан hydro.gov.kz.
- Цифровизация и автоматизация водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах, а также процессов учета, контроля и мониторинга водных ресурсов на гидротехнических сооружениях.
- Развитие цифрового геосервиса flood.gharysh.kz для моделирования и прогноза паводков.
- Развитие цифровой платформы по водопотреблению на основе данных дистанционного зондирования Земли и полевой верификации HydroSpace.
- Разработка электронных карт (схем) движения паводковых вод и рисков для населенных пунктов.
Для улучшения экологической ситуации и качества воды водных объектов предусмотрены меры:
- Проведение очистки водных объектов.
- Реализация комплекса мер по восстановлению Северного Аральского моря.
- Принятие мер по сохранению Кокаральской дамбы и восстановлению дельты реки Сырдарья.
- Проведение комплексного исследования по Каспийскому морю.
- Поддержание уровня озера Балхаш на уровне 341 м. по Балтийской системе.
- Проведение природоохранных попусков.
- Содействие реабилитации рек.
- Проведение инвентаризации источников загрязнения водных объектов.
Ожидаемые результаты реализации Концепции:
- Обеспечение водными ресурсами населения и отраслей национальной экономики – 100%.
- Минимизация негативных последствий от опасных явлений гидрологического характера (паводки, наводнения, засухи).
- Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни.
Целевые индикаторы достигнут следующих показателей к 2030 году:
- Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии составит 2192 млн кубометров/год.
- Уровень повторного использования воды в отраслях экономики повысится с 17 до 28%
- Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам снизится с 50 до 25%
- Охват водохозяйственной системы цифровыми технологиями вырастет до 40%
- Объем притока в озеро Балхаш составит не менее 12 км3/год
- Объем Северного Аральского моря увеличится с 20 до 27 км3
- Уменьшится количество бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин с 2256 до 2000 единиц
Постановление введено в действие с 28 августа 2024 года.
Мы сообщали, что премьер-министр поручил правительству обеспечить четкую координацию действий по водообеспечению регионов.
Также мы рассказывали, что в Казахстане за нарушение водного законодательства возбуждено более 250 дел.