Проблема не решена – Аймагамбетов о безопасности школьников

Школа и другие подведомственные организации должны обеспечивать полную безопасность детей. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о безопасности, нельзя не сказать о факте, который произошел в столичной гимназии №58. В здание школы вошли посторонние лица, нарушили правила внутреннего распорядка, создали угрозу срыва занятий. Школа своевременно не отреагировала, по алгоритму меры не были приняты. И, в целом, можно сказать, что допустила угрозу для безопасности детей, – сказал глава МОН на аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что самая главная ценность – это безопасность и жизнь детей, а школа и любая организация образования должны обеспечить полную безопасность.

Министр напомнил, что все алгоритмы, решения, техника, камеры – все должно работать именно на выполнение этих целей.

Вот конкретная была проверка. Реакция – абсолютно неудовлетворительная. А что, если бы это были совершенно другие лица? Более того, о данном нарушении стало известно спустя несколько дней. То есть школа не только своевременно и адекватно не отреагировала, как должна была это сделать, но и, можно сказать, скрыла данный факт, проявила бездействие, – отметил Аймагамбетов.

Читайте также: Тайной прививкой школьницы в туалете возмущены казахстанцы

Руководитель отдела общего среднего образования и методологии управления образования города Нур-Султан Асыл Аманкельдиева, комментируя ситуацию, сообщила, что инцидент в 58 гимназии произошел 5 октября. По ее словам, тогда директор школы выехала на совещание в городском акимате.

В это время три женщины пришли в школу, подрались с охраной. Изначально они сказали, что пришли на встречу с директором школы. Но они подняли руку на охрану, на медсестру. На сегодня администрация школы подала в суд за распространение недостоверной информации и за применение силы к охране и медработнику школы, – рассказала она.

Читайте также: Антиваксера Бакееву арестовали на 10 суток за фейк о вакцинации

В свою очередь глава МОН подчеркнул, что отсутствие директора не снимает со школы обязанность обеспечивать безопасность детей.

Не нужно опираться на такие причины. Это я не принимаю. Во-вторых, мы дали специальное задание, чтобы охрана была специализированная, как раз для таких ситуаций. Произошедшая ситуация показывает, что проблема полностью не решена. Поэтому во второй половине ноября по всей стране будет проведена дополнительная проверка. Необходимое время дано, решение есть, средства выделены, есть возможность решить проблему. Повторю, что самая главная задача – безопасность детей, – сказал он.

26 октября пользователи соцсетей и мессенджеров распространили видео из столичной школы-гимназии №58. Как утверждают авторы ролика, школьнику якобы ставят прививку от коронавируса. А причиной плохого самочувствия мальчика является вакцина, которую ему вкололи без согласия родителей.

В Управлении образования Нур-Султана сообщили, что инцидент действительно происходил в школе №58, однако информация о проведении вакцинации от коронавируса в данной школе является недостоверной.

Отмечалось, что гражданка Айна Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой и сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему того, что в школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей.

По словам сотрудников школы, женщины ворвались в учебное заведение по наводке матери одного из учеников третьего класса, которому сделали пробу Манту – тест на наличие антител к микобактерии туберкулеза в организме. Они ворвались в школу, представившись родителями учеников и проигнорировав требование проверить статус через Ashyq.

28 октября стало известно, что антиваксера Бакееву арестовали на 10 суток за фейк о вакцинации.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан