Жительница Атырау украла у подруги 54 млн тенге

В Атырау местная жительница заявила о краже из сейфа 54 млн тенге, передает Zakon.kz.

По словам 45-летней жительницы Атырау, она отсутствовала в городе около недели, а, вернувшись, обнаружила, что из сейфа было похищено 54 млн тенге.

Вор взял из сейфа 54 млн тенге и оставил 2 млн тенге. Полицейские тщательно осмотрели место происшествия, проверили записи со всех видеокамер, но не нашли доказательств кражи. Подруга потерпевшей, которая до инцидента посещала квартиру, стала главной подозреваемой. пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая выезжала в Алматы с крупной суммой денег.

В ходе задержания сотрудники полиции изъяли у 42-летней женщины 36 млн тенге. Свою вину подозреваемая признала полностью. Атырауские полицейские провели следственные действия по ч. 4 ст. 188 УК РК и направили документы в суд. пресс-служба ДП Атырауской области