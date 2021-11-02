Пострадавшим от финпирамид казахстанцам вернули 2,3 млрд тенге

Глава государства принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель агентства сообщил о результатах проведенной Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения Парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ, – говорится в сообщении Акорды.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) – универсальный международный центр урегулирования вопросов в области ПОД/ФТ и общепризнанный разработчик всеобъемлющих международных стандартов в этой сфере.

Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.

Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране.

Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счетов-фактур и криминальное обналичивание.

Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид.

С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.

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Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами.

Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.