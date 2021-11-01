Еще два села газифицировали в Актюбинской области

В воскресенье, 31 октября, аким области Ондасын Уразалин побывал с рабочей поездкой в Мугалжарском районе, где ознакомился с социально-экономическим развитием района, реализацией государственных программ, принял участие в церемонии пуска газа населению двух сел.

Рабочая поездка началась с осмотра капитально отремонтированной подъездной дороги к селу Аккемер. Работы были завершены подрядной организацией ТОО "АктобеАдалКурылыс" в начале осени. Всего обновлено 1,1 километра автодорожного полотна. Проект реализован в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

В селе Елек глава региона принял участие в церемонии пуска газопровода. На обеспечение сельчан газом государство направило более 229 миллионов тенге. Проложено 4,7 километра газопровода. Это также один из проектов, реализованных по предвыборной программе партии Nur Otan. Всего в селе Елек 106 домов и 3 социальных объекта. Помимо этого, для выдачи очередникам подготовлено 208 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

"Я родилась и всю жизнь прожила в этом поселке. 54 года ждала газ. Это событие стало для нас большим праздником. Хлопот по дому у нас станет намного меньше. Это еще и большая экономия - на закуп угля и дров на зиму я тратила каждый год около 200 тысяч тенге", - рассказала жительница села Нуржамал Ибрашева.

Газ, это была основная просьба, с которой обратились жители Елека во время нашей первой встречи. В этом году удалось реализовать этот проект. Перспективы у вашего населенного пункта большие – есть газ, вода, электричество, расположен вдоль большой магистральной дороги. 208 участков готовят для строительства новых домов. Дальнейшее развитие села во многом зависит и от вас, жителей. От вашего трудолюбия и единства, - подчеркнул аким области.

При этом глава региона поручил ускорить подключение социальных объектов к газопроводу, в первую очередь школы.

Рабочая поездка продолжилась в Кандыагаше, где Ондасын Уразалин ознакомился с деятельностью Центрального стадиона, прошедшего в 2020 году капитальный ремонт в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости".

Стадион имеет трибуны на 500 человек и 25-метровый стрелковый тир. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия по футболу, шахматам и пауэрлифтингу, дзюдо, самбо и казакша курес.

В рамках социальной-ответственности бизнеса в текущем году в Кандыагаше обновлены фасады 4 многоэтажных домов. Работы проспонсировало ТОО "Кентавр".

Всего ТОО "Кентавр" было выделено 30 миллионов тенге. Помимо покраски фасадов, часть средств была направлена на строительство ливневок на улицах, имеющих угрозу подтопления талыми водами весной. Кроме того, в этом году в городе построены тротуары общей стоимостью 37 миллионов тенге, освещено несколько улиц. Открываем большой микрорайон "Нұрлы көш", до конца года проложим инфраструктуру, после планируем 135 участков выдать, - сказал аким Кандыагаша Талгат Утемуратов, докладывая о перспективах развития районного центра.

Глава региона поручил уделить больше внимания приведению в порядок парков, скверов и других общественных пространств, ремонту дворов многоэтажных домов и обеспечению улиц ночным освещением.

Аким области также ознакомился с ходом строительства физкультурно-развлекательного комплекса. К услугам посетителей, помимо игрового, борцовского и тренажерного зала, здесь также будет огромный бассейн. Объект планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года.

Ондасын Уразалин посетил и ряд производственных объектов.

В их числе завод по производству газобетонных строительных изделий ТОО "Неохим". В этом году на заводе была проведена реконструкция, стоимостью 2 миллиарда тенге. В год здесь производят до 110 тысяч кубических метров стеновых блоков и ячеистого газобетона. Основная проблема – нехватка квалифицированных и узкопрофильных кадров. Данный вопрос в настоящее время решается совместно с местным колледжем.

Финансовая поддержка, оказанная по программе "Экономика простых вещей", позволила реанимировать завод по производству базальтовой минеральной ваты ТОО "КазТермоГрупп". Стоимость реконструкции, проведенной в мае этого года, составила 1,9 млрд. тенге. В результате запущено производство, простаивавшее пять лет, работой обеспечено 230 человек. Годовая производственная мощность предприятия – 30 тысяч тонн базальтовой минеральной ваты. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Узбекистан.

В этот день в Мугалжарском районе было газифицировано еще одно село – Журын. На реализацию проекта было направлено более 108 миллионов тенге. Газом будут обеспечены 292 дома, в которых проживают 1330 человек, а также 6 социальных объектов.

"В Журыне в прошлом году были заасфальтированы дороги трех улиц, работа в этом направлении будет продолжена. Построим тротуар к школе, чтобы дети не шли по грязи. Аким района сообщил о необходимости реконструкции здания местной школы. Этот проект будет поддержан, поскольку село растет, возвращаются многие переехавшие ранее местные жители, строят дома, а значит и детей будет больше", - отметил в беседе с сельчанами аким области.

Мы очень рады, что у нас теперь есть газ. Долго этого ждали. Это было мечтой многих из нас. Благодарим за заботу руководство страны и области, - высказалась от имени односельчан Салима Утеулина.

В городе Эмбе Ондасын Уразалин осмотрел дорогу улицы им. С. Тлепбергенова, капитально отремонтированную в рамках реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

Глава региона заслушал доклад о планах по дальнейшему развитию города Эмбы. В настоящее время в Эмбе ведется строительство новой школы на 320 мест, до конца года на всех улицах города будет уличное освещение, с этой целью начаты работы по строительству линий освещения на 32 улицах. Также будут продолжены работы по строительству и ремонту дорог.

В целях обеспечения жильем очередников в городе Эмбе проводятся работы по ремонту некогда заброшенных многоэтажных домов. Ондасын Уразалин посетил прошедший капитальный ремонт дом на 45 квартир, жилье в котором получили сироты, многодетные семьи и другие очередники из социально-уязвимой категории населения.

Отметим, в следующем году завершится капитальный ремонт ещё одного пятиэтажного дома на 90 квартир. Жилье также будет выдано очередникам местного исполнительного органа.

Кроме того, Ондасын Уразалин осмотрел спортивный комплекс, построенный на спонсорские средства фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Стоимость строительства – более 228 миллионов тенге. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций "Менің елім". Здесь будут работать секции дзюдо, всех видов борьбы, бокса, настольного тенниса, волейбола, баскетбола и футбола.

После в Эмбе состоялся долгожданный запуск комплекса по биоочистке канализационных стоков, мощностью 3 тыс. кубических метров в сутки. Долгие годы город остро нуждался в очистных сооружениях.

Сейчас в Эмбе проживает более двенадцати тысяч человек. Это значительно больше, чем в подобных населенных пунктах. Комплекс внесет значимый вклад в сохранение экологии Мугалжарского района. Стоимость проекта составила более миллиарда тенге. Проект реализован в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

Рабочая поездка завершилась в селе Жагалыбулак, где глава региона заслушал доклад о перспективах развития Батпаккольского сельского округа, осмотрел дороги пяти внутрипоселковых улиц, отремонтированных в этом году в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" и осмотрел ход строительства спортивного комплекса ангарного типа, завершить которое планируется в апреле следующего года.

По итогам поездки аким области дал руководству района ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию, улучшению благосостояния населения, реализации государственных программ и др.