У подростка вымогали деньги в Кокшетау 

В Кокшетау у подростка вымогали деньги, передает Zakon.kz.

1 ноября в полицию поступило телефонное сообщение о факте вымогательства денежных средств у 16-летнего подростка.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что 31 октября в 20:00 под угрозой применения насилия злоумышленник отобрал у потерпевшего денежные средства, а также сотовый телефон Redmi. Сумма ущерба составила 65 тыс. тенге, – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель Кокшетау, 2002 года рождения.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 194 ч.1 УК "Вымогательство".