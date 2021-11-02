Сильный снег ожидается в Алматы 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3-5 ноября в Алматы, сообщает Zakon.kz.

3 ноября – увеличение облачности, вечером осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +10...+12°C.

4 ноября – облачно, снег, временами сильный. Туман, гололед. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем -3...-5°C.

5 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -3...-5°C.

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