Казахстан первым из ЦА вошел в состав CRS – представитель Facebook

2 ноября 2021, 17:24
Фото: pixabay.com

Казахстан вошел в состав CRS. Об этом сообщил региональный директор компании Facebook по региону Китая, Центральной Азии и Монголии по связям с общественностью Джордж Чен, передает Zakon.kz.

У Meta (ранее известной как Facebook) имеется специальный онлайн-канал (Система уведомления о контенте, CRS), позволяющий правительствам по всему миру сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство. В настоящее время Meta и Казахстан пришли к соглашению о дальнейшей совместной работе, и Казахстан уже получил доступ к системе CRS, – написал он на своей странице в Facebook.

Тем самым он подтвердил, что соглашение с Казахстаном заключено.

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