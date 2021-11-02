Токаеву рассказали о перезагрузке военной доктрины

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Мурата Бектанова, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, верховный главнокомандующий заслушал доклад министра об основных итогах деятельности Вооруженных сил с начала текущего года, в том числе о ходе технического перевооружения армии.

Токаев был проинформирован о завершении работы над основополагающими документами в области обеспечения военной безопасности государства и дальнейшего военного строительства до 2030 года.

Кроме того, президенту доложили о разработке и утверждении национального проекта "Безопасная страна". Этот документ позволит решать задачи, связанные не только с приобретением зарубежного вооружения и техники, но также с разработкой отечественных образцов вооружения, совершенствованием инфраструктуры, цифровизацией войск. По словам Мурата Бектанова, главная цель нацпроекта – обеспечение безопасности граждан и государства, – отмечено в публикации.

Министр обороны представил отчет о мерах по обеспечению безопасного хранения оружия и боеприпасов, а также о готовности вооруженных сил к адекватному реагированию на современные вызовы и угрозы.

Наряду с этим Мурат Бектанов доложил верховному главнокомандующему об исполнении оборонным ведомством Общенационального плана по реализации Послания главы государства народу Казахстана. Министр подробно остановился на вопросах перезагрузки военной доктрины и обучении солдат срочной службы специальностям, востребованным в реальном секторе экономики, – говорится в сообщении.

В завершение встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.