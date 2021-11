В Кабуле прогремели взрывы – около 20 человек погибли, десятки раненых

В Кабуле прогремели взрывы. Сообщается о 19 погибших и 50 раненых, передает Zakon.kz.

По информации афганского агентства Bakhtar, было совершено нападение на госпиталь.

По словам очевидцев, группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы. Идут столкновения с талибами движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран). Представитель талибов Билал Карими уточнил, что у госпиталя в Кабуле произошли два взрыва, на место происшествия прибыл спецназ.

Некоторые СМИ сообщают, что нападения совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

A powerful explosion took place in #Kabul. It is said that the explosion was a martyrdom attack that took place in front of Sardar Mohammad Davood Khan Hospital. Sources at the scene say that the sound of small arms fire could also be heard from the scene of the explosion pic.twitter.com/aJyC3H6LIA