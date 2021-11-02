Штормовое предупреждение объявлено в Алматы

В городе Алматы ожидается снег, туман и гололед, передает Zakon.kz.

4 ноября (в четверг) в Алматы ожидается снег, временами сильный. Ночью и утром – туман, временами гололед. Значительное понижение температуры воздуха ночью до -6...-8°C, днем до -3...-5°C, – сообщает "Казгидромет".

В связи с этим ДЧС рекомендует не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Рекомендации водителям от ДЧС:

- сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

- помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

- соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

Рекомендации для пешеходов:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, к наезду на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.