В России не признают казахстанские дипломы – комментарий МОН

Казахстанцы активно рассылают сообщение о том, что дипломы казахстанских вузов недействительны в России, сообщает Zakon.kz.
Автор рассылки утверждает, ее сын не смог устроиться на работу за границей из-за казахстанского диплома.
Эту информацию Stopfake.kz опровергли в Министерстве образования и науки РК.
Дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам. Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг, – сообщила пресс-секретарь министерства Молдир Абдуалиева.
Также в ведомстве подчеркнули, что и Казахстан, и Россия являются подписантами Лиссабонской конвенции, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.
Кроме того, Казахстан – первая Центрально-Азиатская страна, ставшая членом Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного пространства. Дипломы, выдаваемые в Казахстане, сопоставимы с уровнями Европейской рамки квалификаций.
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