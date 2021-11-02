Саматали Тольтаев проиграл четвертьфинал ЧМ по боксу

Казахстанский спортсмен Саматали Тольтаев проиграл в четвертьфинала французскому боксеру Софиану Умиха, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник Мангистауской школы бокса, выступавший в весе до 60 кг, несмотря на равную борьбу в ринге, все же уступил своему противнику – 1:4. Позже, также на стадии четвертьфинала, свое мастерство продемонстрирует брат Тольтаева – Санатали.

В поединке ¼ финала в весовой категории до 63,5 кг Санатали Тольтаев выйдет против шотландца Рииза Линча.

Куандык Шынасилов