Саматали Тольтаев проиграл четвертьфинал ЧМ по боксу

2 ноября 2021, 19:33
Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Саматали Тольтаев проиграл в четвертьфинала французскому боксеру Софиану Умиха, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник Мангистауской школы бокса, выступавший в весе до 60 кг, несмотря на равную борьбу в ринге, все же уступил своему противнику – 1:4. Позже, также на стадии четвертьфинала, свое мастерство продемонстрирует брат Тольтаева – Санатали.

В поединке ¼ финала в весовой категории до 63,5 кг Санатали Тольтаев выйдет против шотландца Рииза Линча.

Куандык Шынасилов


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