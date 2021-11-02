Два авто слетели в залитый водой кювет в Экибастузе

Видео плавающих в воде легковушек очевидцы выложили в соцсети, передает Zakon.kz.

Дорога в сторону "Богатыря", снова утопленник. Будьте осторожны на трассе, – подписали очевидцы видео.

На кадрах видно, как эвакуатор достает легковой автомобиль, пока другой ждет помощи в воде.

Происшествие Pavlodarnews.kz прокомментировали в областном департаменте полиции. По информации пресс-службы ведомства, водители не справились с управлением в условиях гололеда и вылетели в кювет.

Пострадавших в результате ДТП нет, третьим лицам материальный ущерб не причинен, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за гололеда резко выросло количество аварий на дорогах. По данным департамента полиции, с утра в ведомстве зарегистрировали 22 ДТП: 20 – в Павлодаре, два – в Экибастузе.