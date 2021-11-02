Девочка бросила школу из-за травли сверстников и разбогатела

Британка Кэти Годфри бросила школу в 13 лет из-за травли со стороны сверстников и нашла способ стать миллионершей, передает Zakon.kz.

Из-за травли мать разрешила мне уйти из учебного заведения. Считается, что перестать учиться – это ошибка, но я живое доказательство того, что можно разбогатеть и без дипломов, – приводит gazeta.ru слова британки.

Как уточняется, в 14 лет девушка стала работать манекенщицей, а к 18 годам смогла открыть свое модельное агентство. Только тогда оно не пользовалось успехом. После этой неудачи девушка решила исполнить свою давнюю мечту и открыла студию моментального загара. Она заняла у родителей 38 тыс. евро и оформила кредит еще на 30 тыс. евро.

Мне было очень сложно, поскольку денег не хватало ни на что. У салона не было репутации, поэтому мы долго искали клиентов, – отметила она.

По ее словам, она тогда поставила себе цель в течение пяти лет закрыть все долги. После того, как студия стала приносить постоянный доход, стала обучаться на мастера по наращиванию ресниц. Затем создала школу для обучения других сотрудников индустрии красоты, и уже через некоторое время по всей Великобритании открыла еще восемь таких академий.

На сегодняшний день британка зарабатывает более 500 тыс. евро и рада, что смогла добиться успеха и тем самым отомстить всем тем, кто унижал ее в школе.