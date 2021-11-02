У детей могут быть последствия от COVID-19 даже через три месяца

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала о том, что дети, которые переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно, могут столкнуться с "очень длинным хвостом последствий", передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, врач привела пример. Полтора года назад группа детей из Москвы переболели СOVID-19 в легкой форме. Но спустя один-три месяца после выздоровления у них изменилось состояние здоровья как соматического, так и познавательного характера.