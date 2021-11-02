Жильцы элитной столичной новостройки жалуются на холод в квартирах

Жильцы элитной столичной многоэтажки ЖК "Либерти" мерзнут в собственных квартирах, передает Zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", элитные дома на левобережье столицы не оправдали надежд новоселов. Свои претензии жильцы высказали представителям застройщика.

Изначально жильцы предъявляли то, что алюминиевые витражи в некоторых квартирах не предусмотрены для нашего климата, сейчас от этих витражей просто веет холодом. Дети вынуждены спать в верхней одежде, - житель дома ЖК "Либерти" Жанибек Сейткулов.

Люди утверждают, что с момента въезда их уже топило, из строя выходили лифты, более того - горячая вода имеется не у всех, а из-за нехватки мусорных баков в районе появились крысы. При этом в квартиры, которые должны были сдать год назад, еще заселились далеко не все жители.

Как уточнили представители застройщика, строительство затянулось из-за пандемии, так как в этот период было сложно наладить своевременную поставку материалов. А холод в квартирах объясняют тем, что люди сами переоборудовали внутренние тепловые сети.

Было получено заключение соответствующих служб, что норма температуры соответствует установленным требованиям. Если где-то холодно, мы это все будет устранять и разбираться. Но если есть вина собственника, то это будет устраняться за его счет, - сказал директор юридической службы компании застройщика Юрий Дебелов.

По итогу встречи представители застройщика обещали за две недели обойти все проблемные квартиры и разобраться в ситуации.