Шавкат Мирзиеев раскритиковал блокировку соцсетей в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал "не продуманным до конца" решение Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) об ограничении работы социальных сетей и мессенджеров на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее в Узбекистане ограничили работу мессенджера Telegram, соцсетей Facebook и "Одноклассники". Регулятор также ограничил работу социальных сетей LinkedIn и "Мой мир" (как и "Одноклассники", принадлежит компании VK, ранее называвшейся Mail.ru Group).

Использование этих ресурсов было ограничено "в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", говорилось в пояснение к реестру.

Спустя пару часов начальника Узкомнадзора отстранили от исполнения обязанностей. Президент страны назвал действия ведомства непродуманными, доступ к ресурсам возобновили.

В октябре 2019 года, в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

В июле этого года в Узбекистане также ограничивали доступ пользователей к ряду крупных социальных сетей на территории республики.

В настоящее время по факту случившегося проводятся следственные действия. По итогам расследования в отношении всех причастных к произошедшему будут применены соответствующие меры.