В Пентагоне считают, что к 2030 году Китай удвоит ядерный арсенал

У Китая, скорее всего, уже есть так называемая ядерная триада. К такому предположению пришли в Пентагоне, что следует из опубликованного в среду доклада американского оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz.

КНР, вероятно, уже создала "новорожденную ядерную триаду", разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования", — говорится в докладе Министерства обороны США.

Также Пентагон считает, что Пекин повышает готовность ядерных сил до "пуска по предупреждению" с увеличением числа ракет шахтного базирования.

В документе говорится также, что Пекин создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По подсчетам Пентагона, КНР может получить 700 боеголовок, установленных на средства доставки, к 2027 году и добить это число до тысячи к 2030 году.

В июне общественная организация "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.