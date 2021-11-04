Почти три тонны рыбы изъяли у водителя "Газели" в Алматинской области

Почти три тонны незаконно добытой рыбы перевозил водитель грузовика в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Их изъяли сотрудники полиции ОП города Капшагай во время досмотра. Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось.

2 ноября в период проведения ОПМ "Браконьер" инспектором группы природоохранной полиции, инспекторами службы взвода патрульной полиции ОП города совместно с инспекторами рыбной инспекции Капшагайского региона на автотрассе Алматы – Оскемен задержана "Газель". При проверке кузова автомашины была обнаружена рыба разных пород общим весом 2999 кг. начальник ОП города Капшагай Улан Садыков

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 335 УК РК ("Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений"). Следственные действия продолжаются.