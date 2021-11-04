За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

4 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1396 человек. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев – на 84 человека. Наибольший прирост заметен в Алматы (+45). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 5 случаев, сообщает Zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 110,
  • в городе Алматы – 211,
  • в городе Шымкент – 46,
  • в Акмолинской области – 121,
  • в Актюбинской области – 25,
  • в Алматинской области – 89,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 82,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 52,
  • в Карагандинской области – 129,
  • в Костанайской области – 132,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 142,
  • в СКО – 154,
  • в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтвержден 944 501 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 138,
  • в городе Алматы – 451,
  • в городе Шымкент – 27,
  • в Акмолинской области – 146,
  • в Актюбинской области – 49,
  • в Алматинской области – 57,
  • в Атырауской области – 30,
  • в ВКО – 284,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 22,
  • в Карагандинской области – 127,
  • в Костанайской области – 294,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области – 122,
  • в Павлодарской области – 301,
  • в СКО – 205,
  • в Туркестанской области – 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 894 468 человек.


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