За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1396 человек. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев – на 84 человека. Наибольший прирост заметен в Алматы (+45). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 5 случаев, сообщает Zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 110,

в городе Алматы – 211,

в городе Шымкент – 46,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 132,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 142,

в СКО – 154,

в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтвержден 944 501 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 138,

в городе Алматы – 451,

в городе Шымкент – 27,

в Акмолинской области – 146,

в Актюбинской области – 49,

в Алматинской области – 57,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 284,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 22,

в Карагандинской области – 127,

в Костанайской области – 294,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области – 122,

в Павлодарской области – 301,

в СКО – 205,

в Туркестанской области – 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 894 468 человек.