За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1396 человек. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев – на 84 человека. Наибольший прирост заметен в Алматы (+45). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 5 случаев, сообщает Zakon.kz.
Всего в стране подтвержден 944 501 случай.
В Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 894 468 человек.
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