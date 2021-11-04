В Алматы выпало 8 см снега

В Алматы выпало 8 сантиметров снега, передает Zakon.kz.





3 ноября в 19:00 в северной части города Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 8:00 4 ноября в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах – 10 см, горных – 15 см, – сообщили в Управлении жилищной политики города.

С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 4200 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов.

С 3.30 организованы колонны по сгребанию снега.

На уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 единиц подметало-уборочной техники, 52 снегопогрузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих.

В горных и предгорных районах ведутся работы по вывозу снега. Массовый вывоз снега с территории города будет производиться после утреннего часа пик.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", снегопад завершится сегодня днем. В ночной период температура воздуха опускалась до минус 13 градусов, сегодня днем ожидается до 6 градусов мороза.