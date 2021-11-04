Казахстан планирует использовать навигационные пломбы для отслеживания перевозок в ЕАЭС

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства "О внесении на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложения о подписании Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок", сообщает Zakon.kz.

Соглашение определяет основы регулирования применения в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок объектов отслеживания по территориям двух и более государств-членов и механизм организации осуществления такого отслеживания.

Как отмечается, отслеживание перевозок по территориям государств-членов обеспечивается национальными операторами с использованием информационных систем.

Соглашение предусматривает применение в отношении отслеживания следующих перевозок:

начатых на территории одного государства-члена и завершаемых на территории другого государства-члена;

начатых на территории государства-члена, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых на территории государства-члена, в котором они начаты;

начатых за пределами таможенной территории Союза, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых на территории одного из государств-членов;

начатых на территории одного государства-члена, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых за пределами таможенной территории Союза;

начатых за пределами таможенной территории Союза, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых за пределами таможенной территории Союза.

При этом применение таможенного сопровождения одновременно с использованием навигационных пломб не допускается, за исключением случаев отслеживания перевозки:

алкогольной продукции, табака, табачных изделий; товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные экономические меры; товаров, в отношении которых размер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов превышает сумму, эквивалентную 500 тысячам долларов США.

Информация, получаемая при отслеживании перевозок, используется в целях минимизации мер контроля со стороны таможенных и иных контролирующих органов, - говорится в документе.

В Союзе навигационные пломбы применяются для отслеживания следующих объектов:

товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным или железнодорожным видами транспорта;

товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные экономические меры (вывозимых с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли), перевозимых автомобильным или железнодорожным видами транспорта, за исключением случаев, когда такие перевозки не осуществляются по территории государства-члена, которым применяются указанные специальные экономические меры;

алкогольной продукции, вывозимых с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта или перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли автомобильным или железнодорожным видами транспорта;

иных объектов, перевозимых автомобильным или железнодорожным видами транспорта, определяемых Комиссией.

Навигационная пломба – техническое устройство, состоящее из элемента пломбирования и электронного блока, функционирующее на основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающее передачу информации, имеющей отношение к объекту отслеживания.

Проект соглашения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 ноября.