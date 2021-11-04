В каких регионах Казахстана чаще всего берут взятки

Аналитики назвали самые коррумпированные регионы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследования, за январь-сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,4 тыс. уголовных коррупционных преступлений – на 33,3% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего таких преступлений зарегистрировано в столице: 140 случаев, минус 22,7% за год.

Среди антилидеров также оказались Алматы (135 случаев, минус 19,2%), Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Мангистауской области: всего 43 случая – на 47,6% меньше, чем годом ранее, – уточнили эксперты Finprom.kz.

Наибольший рост количества коррупционных преступлений наблюдается в Туркестанской области, наибольшее сокращение – в ЗКО (на 65,3%, до 51 случая).

Большая часть таких преступлений относилась к тяжкой степени: 937 правонарушений. К средней степени тяжести относились 340 случаев, к небольшой тяжести – 97 преступлений, к особо тяжким – 33 правонарушения.

Более трети всех нарушений в сфере коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 488 случаев – на 2,4% меньше, чем годом ранее.

"Популярными" статьями нарушений также стали получение взятки (383 правонарушения, минус 36,5% за год) и мошенничество (142 случая, минус 56,8%). Далее идут присвоение или растрата вверенного чужого имущества (141 преступление, минус 51% за год) и злоупотребление должностными полномочиями (120 случаев, минус 28,6%), – говорится в публикации.

Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 739 человек – на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались служащие акиматов и их структурных подразделений: 130 человек, минус 24% за год. Далее идут служащие органов внутренних дел (125 человек) и Министерства финансов (33 человека), – отмечено в исследовании.

По итогам трех кварталов на коррупции также попались четыре судьи и три акима.