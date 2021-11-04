25 млн тенге заплатят казахстанцы за организацию стихийных свалок

В Казахстане ликвидировали 86% стихийных свалок, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Были проведены рейдовые мероприятия. К ответственности привлечено около 17 тыс. правонарушителей, наложено штрафов на сумму 25 млн тенге. Помимо этого, проведена работа по усилению работы горячих линий в регионах, – сообщил глава Минэкологии на заседании правительства.

По его словам, в Казахстане более трех тысяч полигонов ТБО, из которых менее 20% соответствуют экологическим и санитарным нормам. Особо остро данный вопрос стоит в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Министр напомнил, что с января 2021 года был введен запрет на захоронение строительных отходов на полигонах. Но, несмотря на это, только в трех городах имеются специальные площадки – в Нур-Султане, Алматы и Лисаковске.

Ранее министр экологии рассказал, как улучшат экологическую ситуацию в 10 самых загрязненных городах Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан