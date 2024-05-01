Более 120 стихийных свалок выявили полицейские за две недели рейда

С 15 апреля на территории страны проводится рейд против складирования твердых бытовых и строительных отходов вне отведенных для этого мест и слива жидких отходов вне полигонов. В МВД отчитались, что по состоянию на 1 мая полиция выявила 127 стихийных свалок, сообщает Zakon.kz.

Из них 32 находятся за пределами населенных пунктов. В целом выявлены 19 274 административных правонарушения, в том числе 5488 фактов загрязнения мест общего пользования, 13 786 фактов нарушения правил благоустройства, говорится на сайте МВД.



"МВД призывает граждан бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую среду, строго соблюдать экологическое законодательство".

В МВД сообщили, что казахстанцев начали штрафовать за распространение фейков о паводках.