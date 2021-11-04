Алексей Цой ушел в краткосрочный отпуск

4 ноября 2021, 11:07
Фото: пресс-служба правительства РК

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов объяснил, почему глава Минздрава Алексей Цой не присутствовал на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Алексей Владимирович находится в отпуске. У него недельный краткосрочный отпуск до следующей недели, до понедельника, – сказал Марат Шоранов в кулуарах правительства.

Отметим, 4 ноября на заседании правительства об эпидемиологической ситуации в Казахстане отчитывался первый заместитель Алексея Цоя – Марат Шоранов.

Ранее он назвал, когда в Казахстан привезут Pfizer.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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