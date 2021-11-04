Оснований для роста цен на бензин нет – Минэнерго

Бензин производится и отгружается в необходимых количествах, поэтому оснований для роста цен на бензин нет, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Что касается бензина, действительно вчера прошла такая информация, что бензин подорожал. Я изучил статистику за последние три года. Мы видим, с 2018 года по 2021 цена на 92 бензин выросла со 163 до 177-178 тенге. На 15 тенге за три года. Это, конечно же, незначительный рост. Но в то же время это нас вчера, скажем так, обеспокоило. Потому что мы считаем, что сейчас нет оснований для роста цен на бензин в связи с тем, что он производится и отгружается в необходимых количествах. С бензином ситуация у нас на сегодняшний день очень даже стабильная, – объяснил Мирзагалиев.

По его словам, ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Запасы авиакеросина на сегодня составляют чуть более 37 тыс. тонн. До конца месяца планируется произвести порядка 46 тыс. авиакеросина при потреблении 50 ежемесячно.

В целом, сейчас ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Тот топливный кризис, с которым мы столкнулись, начался еще в летние месяцы. Когда очень резко начали таять запасы дизтоплива на нефтебазах. И первым практическим решением была организация встречи с Министерством энергетики России. Буквально за полтора месяца мы смогли ситуацию по дизельному топливу стабилизировать благодаря тому, что было завезено порядка 190-200 тыс. тонн дизеля. Это достаточный объем для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Конечно, вопрос цены очень актуален. Дело в том, что мы наблюдаем рост цены на нефть. Соответственно, в той же России на заводах цена на ГСМ заметно подросла. Мы были вынуждены импортировать более дорогое дизельное топливо. Но самое главное – мы смогли стабилизировать ситуацию по части наличия его на заправочных станциях, – заключил Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан