У нас до сих пор нет четкой позиции по развитию моногородов – Токаев

Сколько казахстанцев проживает в моногородах. Об этом рассказал президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

В Казахстане 89 городов. Из них 27, или 30% – моногорода. Здесь проживает 1 млн 400 тыс. человек. Это 8% нашего населения. Сегодня моногорода вносят весомый вклад в развитие нашей экономики. Они производят около 40% промышленной продукции, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

Также президент рассказал, какой вклад вносят моногорода в экономику страны.

Особенно важно диверсифицировать экономику моногородов. Развитие других отраслей и создание новых рабочих мест – очень важный вопрос. У нас до сих пор нет четкой позиции и единого мнения по поводу развития моногородов. Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.