Александр Бублик получил второй шанс на турнире в Париже

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик получил второй шанс показать свое мастерство на французском "Мастерсе", сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как с парижских соревнований вечером 3 ноября снялись Андрей Рублев и Карен Качанов. Организаторы турнира вместо этих спортсменов включили теннисистов, которые стояли в "альтернативе". Ими оказались Александр Бублик и испанец Роберто Баутиста Агут.

4 ноября казахстанско-испанский тандем сыграет с парой Джейми Маррей (Англия)/Бруно Соарес (Бразилия).

Тем временем некоторые казахстанские теннисисты, проиграв свои стартовые игры в одиночках, проявили себя в парной категории. Так, Михаил Кукушкин на турнире в Бергамо в дуэте с россиянином Евгением Донским победили представителей Франции Джоната Эйсерика и Албано Оливетти – 6:4, 7:6.

А за океаном Дмитрий Попко на соревнованиях в американском Шарлотсвилле с помощью Аруна Каде из Индии в первом круге обыграл Гииса Брауера (Голландия)/Рииза Сталдера (США) – 2:6, 7:6, 10:7.

Куандык Шынасилов