Определился соперник Александра Бублика по второму раунду турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Стал известен соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика, с котором он сыграет во втором круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана на этом турнире принимает участие в одиночных состязаниях, а также парных. В сетке одиночного разряда Александр Бублик получил 32 номер посева, который позволяет ему начать выступление со второго круга, пропуская первый. Соперником казахстанца стал обладатель уйлд-кард (специальное приглашение от организаторов) Гаэль Монфис. В стартовом матче знаменитый французский теннисист выиграл у американца Бьорн Фратанджело со счетом 6:3, 6:4.

Александр Бублик встречался с Гаэлем Монфисом в АТР туре дважды. Счет в личных встречах равный 1:1. В 2020 году на "Ролан Гаррос" победу праздновал казахстанец, в прошлом сезоне на Открытом чемпионате Австралии француз взял вверх над Бубликом.

В парном разряде Бублику пришлось пройти квалификацию. В дуэте с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром он пробился в основную сетку турнира, где сыграют с грозными соперниками, местными любимчиками публики Беном Шелтоном и Маккензи Макдональдом (США).