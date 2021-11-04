Мать с годовалым ребенком застряли в снежном плену

4 ноября 2021, 11:55
Фото: pixabay.com

Годовалого ребенка и мать спасли из снежного заноса в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Ночью 4 ноября в селе Туйык машина скорой помощи оказалась в плену у непогоды – не смогла самостоятельно подняться на подъем и застряла. На место направились сотрудники ДЧС области.

В машине находились годовалый ребенок с матерью. Спасатели эвакуировали их в районную больницу Кегенского района. Состояние ребенка стабильное, – уточнили в ведомстве.

В области 3-4 ноября объявлено штормовое предупреждение. Следите за прогнозом погоды.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?