Мать с годовалым ребенком застряли в снежном плену

Годовалого ребенка и мать спасли из снежного заноса в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Ночью 4 ноября в селе Туйык машина скорой помощи оказалась в плену у непогоды – не смогла самостоятельно подняться на подъем и застряла. На место направились сотрудники ДЧС области.

В машине находились годовалый ребенок с матерью. Спасатели эвакуировали их в районную больницу Кегенского района. Состояние ребенка стабильное, – уточнили в ведомстве.

В области 3-4 ноября объявлено штормовое предупреждение. Следите за прогнозом погоды.