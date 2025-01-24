Спасатели вызволили из снежного плена двоих казахстанцев
Фото: pexels
24 января спасатели МЧС пришли на помощь сразу двум гражданам застрявшим в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
Первый инцидент произошел в Талдыкоргане вблизи участка Найман зират. В снежном плену оказался автомобиль в котором находились два человека. Спасатели МЧС доставили их в пункт временного размещения в городе.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Второй случай произошел в Талгарском районе в горной местности вблизи села Котырбулак.
Там спасатели вызволили из снежного заноса легковой автомобиль в котором находились два человека. Их сопроводили до очищенного участка автодороги.
В медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее сообщалось, что пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области.
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