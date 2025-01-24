Спасатели вызволили из снежного плена двоих казахстанцев

24 января спасатели МЧС пришли на помощь сразу двум гражданам застрявшим в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Талдыкоргане вблизи участка Найман зират. В снежном плену оказался автомобиль в котором находились два человека. Спасатели МЧС доставили их в пункт временного размещения в городе.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Второй случай произошел в Талгарском районе в горной местности вблизи села Котырбулак.

Там спасатели вызволили из снежного заноса легковой автомобиль в котором находились два человека. Их сопроводили до очищенного участка автодороги.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области.

