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Происшествия

Спасатели вызволили из снежного плена двоих казахстанцев

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 07:10 Фото: pexels
24 января спасатели МЧС пришли на помощь сразу двум гражданам застрявшим в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Талдыкоргане вблизи участка Найман зират. В снежном плену оказался автомобиль в котором находились два человека. Спасатели МЧС доставили их в пункт временного размещения в городе.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Второй случай произошел в Талгарском районе в горной местности вблизи села Котырбулак.

Там спасатели вызволили из снежного заноса легковой автомобиль в котором находились два человека. Их сопроводили до очищенного участка автодороги.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области.

Аксинья Титова
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