Пособие по уходу за инвалидом первой группы ввели в Казахстане

В Казахстане введено пособие по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в Минтруда, пособие осуществляющим уход за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности в размере 1,4 прожиточного минимума (в 2021 году – 48 023 тенге) введено в соответствии с поправками в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.
Казахстанцы, осуществляющие уход за инвалидом I группы, могут обращаться за назначением пособия в отделения госкорпорации "Правительство для граждан" с заявлением, приложив к нему следующие документы:
Как отмечается, сведения о дееспособности лица, определенного как осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность, в информационной системе "Государственная база данных физических лиц" Министерства юстиции РК.
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