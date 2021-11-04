К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов остановить невозможно, сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе, передает Zakon.kz.

В таких городах появляются заброшенные квартиры и дома. При этом расходы на содержание объектов и коммунальных сетей сохраняются на прежнем уровне.

Поэтому важно взять под контроль миграционные процессы как внутри страны, так и внутри самих моногородов. Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан, – сказал глава государства.

По его словам, нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития.

Президент поручил правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в число регионов выбытия.

Это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся в специалистах. Мы хорошо знаем, что большое количество жителей промышленных моногородов имеет квалификацию и опыт в востребованных рабочих и инженерных профессиях, – сказал глава государства.

В рамках государственной жилищной политики отдельный раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития.

В инструментарии "Отбасы банка" следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%. Правительству совместно с акиматами следует всесторонне проработать данную инициативу, – сказал Токаев.