На что повлиял дефицит дизтоплива, рассказал Токаев

4 ноября 2021, 12:54
Фото: Zakon.kz / Павел Михеев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците дизельного топлива, передает Zakon.kz.

В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Эта ситуация не только повлияла на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.


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