Острый всплеск ОРВИ зарегистрирован в Алматы

Санитарные врачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний нынешней осенью, сообщает Zakon.kz.

По информации заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакаса Байгабулова, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай.

Садвакас Байгабулов подчеркнул, что ОРВИ делает людей более уязвимыми перед коронавирусом, и призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более что коронавирус может маскироваться под ОРВИ.

Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом, - сказал заместитель руководителя ДСЭК.

Между тем грипп в Алматы не зарегистрирован.

Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.

Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения, - отметил С. Байгабулов.

Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые.

Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных — это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста – 6%.

По данным департамента, 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи.

Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли – 28%, общественный транспорт – 21,4%, контакты в семьях – 22,3% и рынки – 8%.

Садвакас Байгабулов подчеркнул, что вакцинация не способна гарантированно защитить человека от инфицирования коронавирусом, но обратил внимание на то, что прививка может помочь перенести заболевание в более легкой форме. Тем более, что алматинцы имеют возможность бесплатно привиться в одном из 137 прививочных пунктов города.